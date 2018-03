Saint Patrick's Day a Stazione Birra. Grande festa per Saint Patrick's Day a Stazione Birra. Fiumi di birra e tanta buona musica tingeranno di verde il locale di via Placanica,

A Stazione Birra, per la sera di San Patrizio, sul palco i bravissimi Just Like Cure. Saint Patrick's Day a Stazione Birra sarà anche l'occasione per celebrare il IV RADUNO della pagina U2 Italian fans. Impossibile mancare.