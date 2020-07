Saint Pablo e Bipuntato presentano "Disegnerei" a Largo Venue

Sabato 11 Luglio a partire dalle 21, Saint Pablo e Bipuntato, giovani artisti della scena R&B romana, presenteranno il loro nuovo singolo "Disegnerei" nella splendida cornice di Largo Venue in Via Biordo Michelotti 2.

Il tutto, ai microfoni della trasmissione "Le Canzoni Fanno Bene" di Federico Clemente in onda su Radio Kaos Italy! Presenterà Giorgia Groccia e al fianco dei due artisti ci saranno Leo Pari e Leonardo Bocci. Vivi la musica dal vivo!



Di seguito, più info sul brano uscito mercoledì 8 Luglio a cura di Riccardo Zianna!



Disegnerei, il nuovo singolo di Saint Pablo e Bipuntato ha due facce tutte da vivere



Un brano a due facce, che cela una forte malinconia disegnata alle spalle di un mood estivo e accattivante. “Disegnerei” è il nuovo singolo di Saint Pablo, uscito oggi, mercoledì 8 Luglio per OSA Lab, e che vede l’artista per la prima volta accompagnato da una voce femminile. È Bipuntato l’altra penna, e questa scelta conferma il percorso di crescita del giovane artista verso uno stile sempre più Pop-R&B. “ ‘Disegnerei’ - racconta Saint Pablo - ha una duplice visione: è un pezzo estivo, perché disegnerei un’estate decisamente diversa da quella che stiamo vivendo, utilizzando qualunque strumento per darle una forma definita. Invece, se dovessi descrivere l’altra faccia della medaglia, disegnerei una situazione malinconica, che delinea la fine di una storia in cui una delle due parti possa ripercorrere gli errori fatti e possa utilizzare questi errori per disegnare un altro finale”. Due facce, per due penne. Bipuntato racconta così questo brano: “Disegnerei è la somma degli attimi perduti. È stata scritta tra Talenti e piazza Sempione, in un giugno decisamente particolare. È per chi sente il peso dei proprio errori, quando ci si chiede chi aveva ragione e chi no. Decidere di partire con l’idea di non tornare, fare un giro assurdo per incollare i pezzi e sperare che dicano qualcosa di diverso”. Una collaborazione, quella tra Saint Pablo e Bipuntato, che l’autore di “Un Soffio Di Città”, ricorda essere nata da “una forte stima artistica e personale. Io e Beatrice ci siamo conosciuti un anno fa e la sinergia nata dalla stima per i reciproci lavori ci ha portato a voler unire le nostre penne. Appena ho detto ‘voglio dare questo tipo di mood ad un mio brano’, ho pensato subito a lei”.



‘Disegnerei’ è un singolo che poggia su una produzione la cui gestazione non è stata semplice. “La produzione del brano - racconta Saint Pablo - è stata più complessa: il brano è nato in quarantena, in un momento molto grigio per tutti. Quando io e Beatrice abbiamo scritto il pezzo, ci siamo visti a casa mia per due giorni di fila, registrandolo proprio in soggiorno in pieno stile lo-fi, inviando ovviamente poi tutto a Madd3e per ultimarlo a dovere”.



L’ultimo singolo di Saint Pablo prima di questa calda estate è finalmente fuori e ognuno può disegnarci sopra la propria storia.





BIOGRAFIA



Nato a Lamezia Terme il 5/09/1992, Saint Pablo, al secolo Pierpaolo Pingitore, si trasferisce a Roma nel 2011 per completare gli studi, abbracciando successivamente il ramo delle risorse umane. Nel corso degli anni, si ritaglia un posto importante nella scena romana, facendosi apprezzare e conoscere nel mondo più street e stringendo legami forti con diversi esponenti della stessa scena, che influenzano la sua musica e i suoi ascolti. Dopo alcuni anni dietro le quinte della musica, decide di fare il giro del palco e mettersi davanti, con un progetto solido e in totale autonomia. A fine maggio 2019 pubblica il suo primo singolo, “30 Ore a Berlino”, consolidando il suo primo passo nel panorama urban italiano. Il 2019 si chiude con due singoli, “Ci pensi mai” e “Solo un uomo” mentre il 2020 parte con il botto: il singolo pubblicato il 6 Maggio in collaborazione con Peter White, “Un soffio di città”, supera i 100MILA streaming su Spotify in una settimana. L’8 Luglio 2020, Saint Pablo si affianca alla voce di Bipuntato per il suo nuovo brano, “Disegnerei” ed attualmente è al lavoro sul suo primo album.