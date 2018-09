Sainkho Namtchylak e Mauro Tiberi al TAG ART Gallery

URBAN TRIBE presenta Sainkho Namtchylak /Mauro Tiberi Dallo sciamanesimo siberiano alla moderna musica elettronica. Sainkho Namtchylak è una leggenda vivente con una voce come sempre stupefacente per la varietà dei timbri e per l’ampiezza dell’estensione, in grado di spaziare da sonorità scure da monaco tibetano fino a cantare come un uccello della foresta, senza mai dimenticare le melodie dal sapore orientale e centro asiatico in cui affondano le radici del suo canto.

È nata in un villaggio della repubblica ex sovietica di Tuva, nella Siberia meridionale, vicino al confine con la Mongolia, il cui patrimonio vocale è unico al mondo per l’uso a tratti dolce e melodico della voce e a tratti per le sonorità estreme che questi cantori riescono a produrre dalle loro corde vocali. Figlia di insegnanti, ha completato gli studi a Mosca, diplomandosi in canto all'Istituto Gnesinskij. Ha studiato inoltre le tradizioni siberiane lamaiste e sciamaniche, così come gli stili Tuvani di canto armonico. Nei primi anni 90 approdò in occidente e da allora ha iniziato ad avere collaborazioni con musicisti dell’area della sperimentazione e del jazz sia in Europa, sia negli Stati Uniti.

La discografia di Sainkho spazia dal repertorio per sola voce, al jazz d’avanguardia, fino a contaminazioni con la musica elettronica ed è grazie a questa sua poliedricità che è conosciuta in tutto il mondo. In questo Concerto Sainkho accompagnata da Mauro Tiberi musicista, polistrumentista e ricercatore vocale, studioso e praticante di canto difonico (canto armonico),vocalità sacra orientale (canto bizantino), di canto indiano negli stili dhrupad, kyal e qawwali, più altri stili antichi di canto indoeuropeo. Organizzatore di concerti e formatore di gruppi di studio su argomenti che vanno dalla musica, alla filosofia della musica e di tecniche vocali per lo sviluppo psicofisico della persona.

Gallery