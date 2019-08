Ostia: torna la Sagra della tellina, il programma

Tutto pronto per la 56a edizione della Sagra della tellina che si tiene al Borghetto dei Pescatori. Un appuntamento da non perdere patrocinato dal Municipio X, in una location storica e all’insegna di un piatto prelibato; un appuntamento che per 6 giorni consentirà di prendere parte a dibattiti, spettacoli musicali e di cabaret e, naturalmente, di assaggiare il classico spaghetto con le telline.

Particolarmente attesa la processione delle barche dei pescatori in onore della loro protettrice Stella Maris. Processione che si snoderà lungo il percorso che va dal Canale dei Pescatori al Pontile di Ostia. A seguire, la celebrazione del matrimonio tra pescatori ed il mare. Non mancheranno esposizioni di artigianato e curiosità locali nel mercatino aperto tutti i giorni.

IL PROGRAMMA

MARTEDÌ 27 AGOSTO

alle 18 – storia e origini del Borghetto

alle 20 - dibattito

alle 21 - spettacolo musicale Ostia Summer Festival

alle 23 - animazione e balli di gruppo con i Locos Latinos

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO

alle 20 - dibattito

alle 21 - spettacolo musicale Disco Ring

alle 23 - animazione e ballo di gruppo Disco Ring anni ’60, 70 e 80

GIOVEDÌ 29 AGOSTO

alle 20 - dibattito

alle 21 - spettacolo musicale Fantastico Musical

alle 23 - animazione e ballo a cura della Virgin Active Palestre

VENERDÌ 30 AGOSTO

alle 20 - dibattito

alle 21 - concerto con i Ruma de mar, con il Maestro Alberto Laurenti

alle 23 - esibizione ed animazione balli latini con Manuel e Miriam, i Locos Latinos

SABATO 31 AGOSTO

alle16.30 - processione religiosa “Matrimonio del Mare

alle 20 - dibattito

alle 20.30 esibizione Virgin Active

alle 21 - spettacolo cabaret con Antonello Costa show

alle 23 - animazione e ballo con i Locos Latinos

DOMENICA 1 SETTEMBRE

alle 20 - dibattito

alle 21 - spettacolo musicale Anonymus Band

alle 23 - esibizione e animazione Balli Latini

alle 23.30 - ringraziamenti e discorso di chiusura