Sono state definite le date dei festeggiamenti della 95esima Sagra dell’Uva di Marino. L'edizione 2019, infatti, si terrà da giovedì 3 a lunedì 6 ottobre 2019.

La sagra dell'uva

Quest'anno, la rinomata sagra sarà dedicata al compositore Giacomo Carissimi che ebbe i suoi natali (1605) nella città di Marino, dove visse la sua giovinezza e ricevendo i suoi primi in insegnamenti musicali da Aurelio Briganti Colonna, Alessandro Capece e Francesco Manelli, musicisti attivi nella città a quel tempo feudo della famiglia Colonna.

Anche la locandina della Sagra dell’Uva di Marino 2019 sarà dedicata al compositore marinese e, a questo riguardo, il Comune di Marino ha indetto un concorso aperto a tutti per la realizzazione della locandina della 95esima Sagra dell'Uva. I progetti sono stati consegnati dai partecipanti lo scorso 12 luglio e, non resta che attendere ottobre per scoprire la locandina 2019 della sagra più famosa di Marino e dei Castelli Romani.

Per maggior informazioni: https://www.facebook.com/events/426913657902099/