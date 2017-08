Torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate del litorale laziale: la Sagra della Tellina. Dal 22 al 27 agosto 2017, nel Borghetto dei Pescatori di Ostia , la manifestazione organizzata dal Comitato Borghetto dei Pescatori, con il Patrocinio di Roma Capitale, porterà nel cuore dello storico rione di Ostia stand gastronomici e merceologici, giostre, attrazioni per i bambini, ma, soprattutto, chili e chili di spaghetti con le telline.

La sagra della tellina a Ostia

Una ghiotta occasione per migliaia di visitatori. Per l'intera durata della manifestazione, presso il campo sportivo sarà allestito un mercatino di artigianato e delizie di produzione regionale e locale, per scoprire e assaporare tutto il meglio della regione. Non mancheranno, inoltre, occasioni per divertirsi e ballare insieme: ad accompagnare la sagra, un fitto calendario di appuntamenti con cabaret e concerti sotto le stelle, dibattiti e balli di gruppo.

Gli spaghetti con le telline

Gli spaghetti con le telline rappresentano uno dei piatti tipici della cucina capitolina e un vanto per quella ostiense. Una ricetta semplice, con pochi ingredienti, compreso il prelibato mollusco che sulle tavole della Sagra fa la parte del leone. Uno dei piatti più amati dai romani e dai turisti in vacanza sul mare di Roma.

Sagra della tellina e matrimonio con il mare

Ad attirare ogni anno tanti visitatori è anche il Matrimonio con il Mare, una cerimonia suggestiva che per questa edizione si rinnoverà sabato 26 agosto dalle 16:30. Un'imbarcazione partirà dal Canale dei pescatori, raggiungerà il largo fino al Pontile. Un rito che quest'anno verrà accompagnato dalle note della Banda Musicale e dal Coro di Accumuli. Ed è proprio a largo del Pontile di piazza dei Ravennati che verrà celebrato il rito del matrimonio tra i pescatori e il mare, lasciando in acqua una corona di fiori e donando una fede nuziale alla statua della Madonna Stella Maris, protettrice dei pescatori. Più tardi, alle 21:00, musical e spettacolo con Nadia Rinaldi.

Gli stand gastronomici aprono dalle 12:00 per il pranzo e dalle 18:00 per la cena. L'animazione per bambini inizia alle ore 16:30.