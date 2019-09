La Sagra della Salsiccia e della Pastarella di Magro giunge alla tredicesima edizione, organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Gallese in collaborazione con la sezione locale dell'AVIS, nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 settembre.

Ci troviamo a Gallese (VT), un piccolo e caratteristico borgo medievale in provincia di Viterbo a pochi passi da Roma. L'evento permetterà di degustare al meglio la salsiccia e non solo: verrà, infatti, accompagnata da prodotti tipici locali tra cui la pastarella di magro. Molteplici saranno le iniziative e le attrazioni per grandi e piccini a contornare l'apertura degli stands enograstronomici.

Per informazioni o prenotazioni contattare i numeri: 0761495003 Cinzia , 0761495404 Ilaria, 3332181361 Marzia o inviare la mail a c.naturalegallese@virgilio.it.

Per chi volesse raggiungere la sagra in camper sono disponibili delle aree sosta.