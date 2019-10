Torna, nel borgo di Licenza la tradizionale Sagra delle "Sagne e' farre". Un appuntamento in programma il 12 e il 13 ottobre, organizzato dalla Pro Loco, per promuovere sapori e cultura del piccolo centro in provincia di Roma.

Le Sagne e' farre sono il piatto tipico di Licenza, una fettuccina di farina di farro servita con pomodoro fresco e sugo al peperoncino. Una leccornia che appassione sempre tutti i visitatori.

Gli stand apriranno il 12 e il 13 ottobre dalle 10 alle 20 e inizieranno a distribuire piatti pieni di Sagne e' farre dalle 12.