Anche quest'anno l'Università Mulattieri e Carrettieri della Città di Velletri organizza i festegiamenti in onore di Sant'Antonio Abate: una manifestazione nella quale convivono momenti di carattere puramente religioso e di intrattenimento.

Come ormai da consuetudine non mancherà la Sagra della polenta e dei Zampitti che si svolgerà in luogo chiuso e riscaldato con musica popolare. Per gli avventori anche il mercatino dell'antiquariato e per i più piccoli il battesimo della sella con pony.