In data 9 e 10 Novembre 2019, saremo operativi con la 7a edizione della "SAGRA della POLENTA". Ricordiamo che il sabato 9, si potrà assaporare la polenta solo per la cena, cioè dalle 17.30/18,00 in poi. La domenica sia a pranzo che a cena.

Inoltre vi facciamo presente che troverete sia la polenta classica al sugo con salsiccia, sia quella condita alla Gricia sempre con salsiccia, accompagnata da un buon bicchiere di vino. Naturalmente, come vuole la tradizione, la polenta verrà spalmata sulla scifetta, (tipico piatto di legno) che resterà Vostro, in omaggio da parte dell'Associazione.

Oltre la polenta, si potranno richiedere panini assortiti, patatine fritte, caldarroste e ciambelline al vino preparate dalle sapienti mani delle donne dell'Associazione. La Musica sarà presente in entrambi i giorni di sagra.





Info:

Marco 389/15.03.541

Giovanni 320/05.30.183

Bernardo 348/24.44.246