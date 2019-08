5a Sagra della Polenta

Anticoli Corrado... Tanti buoni cibi in una cornice bucolica



Sabato 31 agosto 2019 ad Anticoli Corrado torna l’immancabile l'appuntamento della Sagra della Polenta, nella splendida location di Piazza delle Ville, proponendosi come ultimo evento a cavallo tra la calda estate e il fresco autunno alle porte. Acqua, farina e…tanta passione. Saranno questi gli ingredienti con i quali le cuoche del posto daranno luogo ad un incantevole connubio di sapori: polenta, panini con la porchetta, arrosticini e dell'ottimo vino. Gli stand apriranno alle ore 19.00, per la quinta volta consecutiva.



La location è situata a soli 50 km da Roma, nella rigogliosa valle dell’Aniene, fiume che ancora vanta una particolare suggestione e richiamo tipico della natura. Salendo per il Paese, circondato dalle tipiche colline verdeggianti, è possibile vedere le tipiche chiese del luogo, le case in pietra e i palazzi tipici abitati ancora oggi.



Arrivando nella piazza, con al centro la fontana del celebre Arturo Martini, si può respirare l’aria di una volta. Per i più sportivi, potrebbe essere l’occasione per dedicarsi alle escursioni a piedi o in mountain bike.