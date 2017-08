L'Associazione Forever organizza a Passo Corese, in piazza Salvo d'Acquisto, dal 3 al 6 agosto, la tredicesima "Sagra Pizza Fritta e Arrosticini".

Sagra Pizza Fritta e Arrosticini il programma

GIOVEDI 3 AGOSTO

Ore 21,00 Forever's Got Talent(3°Edizione): ti senti unico per quello che sai fare? Contattaci per partecipare al 3332763612 e potrai vincere il montepremi pari a € 1000,00



VENERDI 4 AGOSTO

Ore 21,30 Serata di liscio con l’Orchestra Spettacolo “MATTEO TARANTINO”



SABATO 5 AGOSTO

Ore 22,00 Concerto dei “PALASPORT”

Cover band ufficiale dei Pooh



DOMENICA 6 AGOSTO

Ore 21,00 “MUSICAL POP” a cura di Bailapop

Ore 22,00 Serata Spettacolo con GABRIELE CIRILLI

Ore 24,00 Spettacolo pirotecnico



Tutti i giorni alle ore 19,30 apertura stand gastronomico