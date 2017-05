Sagra del Pesce Marinato a Trevignano

Trevignano in festa. Dal 19 al 21 maggio una tre giorni densa di iniziative per il Santo Patrono San Bernardino da Siena e per la 46^ edizione della Sagra del Pesce Marinato. Nell'occasione gemellaggio musicale Con la Banda di Accumuli.

La Sagra del Pesce Marinato - Secondo la tradizione la ricetta del Pesce Marinato fu dettata proprio da San Bernardino che, tranquillizzando la popolazione che temeva un'imminente invasione di Saraceni, consigliò ai compaesani di tornare a casa e ai pescatori di gettare le reti nel lago. I Saraceni non arrivarono e le reti si riempirono di pesce tanto da sembrare quella una pesca miracolosa. Dalla necessità di conservare tanto pesce è nata la ricetta "de lo pesce marinato". Per la realizzazione della ricetta i pescatori utilizzano luccio, persico sole, persico reale, tinca, anguilla, lattarino e scardola. Il pesce, una volta pulito, fatto a pezzi e salato, si infarina e si frigge nell'olio bollente, quindi si lascia riposare per una notte in una insalatiera e il giorno dopo lo si mette in un recipiente di coccio a strati alternati da una piccola quantità di salvia, limone e rosmarino. Nel frattempo si prepara l'aceto con spicchi di aglio, qualche fettina di limone, un rametto di rosmarino, un pizzico di sale e poca salvia. Il tutto, dopo la bollitura, si versa sul pesce già disposto nel recipiente e si lascia macerare per qualche giorno prima di essere consumato per la festa del Santo.

Dunque a Trevignano dal 19 al 21 maggio appuntamento con la Sagra del Pesce Marinato ma non solo. "Una tre giorni piena di appuntamenti per i tradizionali festeggiamenti in onore del nostro Santo Patrono San Bernardino e per la Sagra del Pesce Marinato giunta alla sua quarantaseiesima edizione” - ad annunciarlo il vice Sindaco e Assessore al Turismo di Trevignano Luca Galloni che prosegue illustrando il programma.

“Appuntamenti ricorrenti come questi sono importanti per riunire la Comunità intorno ai valori dello stare insieme e della riscoperta delle tradizioni, quest’anno tra le varie celebrazioni eucaristiche, anche con la presenza del Vescovo della nostra Diocesi S.E. Monsignor Romano Rossi, la processione con il Santo Patrono in spalla per le vie di Trevignano, e il suggestivo spettacolo pirotecnico sul lago avremo l’occasione straordinaria di rinnovare un vecchio gemellaggio musicale tra il nostro complesso bandistico e quello della Città di Accumuli, le due bande si esibiranno insieme con spirito di amicizia e di solidarietà. Ma le occasioni di passare il tempo libero da noi nel weekend di San Bernardino, con la solita cordialità che dedichiamo a chi ci viene a visitare, tra le degustazioni della nostra ricetta tipica locale del Pesce Marinato di lago e di altri prodotti del territorio, sono molteplici: sport in piazza con il torneo di mini basket, musica dal vivo nel borgo antico con una serata dedicata alle letture di Trilussa e alle canzoni romane e in piazzale del Molo con la band 'Strange People', l’esibizione del prestigioso Coro Polifonico 'Salvo d’Acquisto', il famoso mercatino del lago, la gara di pesca e i giochi animati tradizionali come quello della 'pentolaccia' dedicati ai bambini. Sempre per i più piccoli, nell’ambito del Programma Nati per Leggere e del Maggio dei Libri avremo letture accompagnate per bimbi da 0 a 6 anni".

Protagoniste della festa di Trevignano anche le acque del lago che ospiteranno anche la tradizionale gara di barche a remi. Il Museo civico Etrusco Romano sarà aperto in via straordinaria anche domenica pomeriggio per mostrare i particolari reperti custoditi.

"Quest’anno - a poi concluso il vicesindaco - avremo anche la prima edizione del motogiro di Trevignano e il ricorrente trofeo di bocce San Bernardino”.

A concludere i festeggiamenti la tombola ad estrazione in piazza. Dunque un bel weekend lungo da passare a Tevignano "reso possibile grazie alla collaborazione sempre proficua e volontaria delle associazioni locali alle quali va un doveroso apprezzamento per l’amore che dimostrano per il luogo in cui vivono”.