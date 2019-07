Divertimento, sapori, tradizione, amicizia. Da nove anni rappresenta un appuntamento fisso del primo weekend di agosto. La Parrocchia Madonna di Loreto di Furbara - Due Casette, nell'ambito del cartellone degli eventi dell'Estate Caerite 2019, presenta la 9^edizione della Sagra della Panzanella.

Da venerdì 2 fino a domenica 4 agosto, in Piazza Nazzareno Pagliuca, un ricco programma di iniziative per una festa oramai entrata nella tradizione della Frazione di Cerveteri e sempre molto attesa dalla cittadinanza.

Tanti gli appuntamenti in programma. Spettacoli musicali e comici in serata: nelle serate di venerdì 2 e sabato 3 agosto, musica dal vivo con la "Paoletto Band", mentre la serata finale, quella di domenica 4 agosto, sarà allietata da uno dei più simpatici cabarettisti romani degli ultimi anni: Marko Tana.

“Un altro appuntamento tipico della nostra estate pronto ad andare in scena – ha dichiarato l’Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri Federica Battafarano – la Sagra della Panzanella coniuga oramai da quasi un decennio le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio con la musica e lo spettacolo. Prodotti genuini e divertimento saranno protagonisti anche quest’anno”.

La sagra della Panzanella, nata per opera del locale gruppo parrocchiale, si fonda sull’impegno dei cittadini della Frazione e sul prezioso contributo di commercianti e delle aziende che operano nella zona, che contribuiscono in modo attivo offrendo i prodotti della loro terra. La Sagra è quindi sinonimo di prodotti di qualità, in primis i pomodori, l’olio evo e il pane per la preparazione della panzanella, che viene offerta nel menù che degusteranno gli avventori che verranno a visitare la sagra.