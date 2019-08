A Caprarola, sta per tornare - con la sua 63esima edizione, la tradizionale sagra della Nocciola. L'evento si svolgerà dal 22 agosto al 1 settembre. Si tratta di una delle sagre più longeve della Tuscia, ancora oggi una delle più amate.

Quest'anno la Sagra della Nocciola si svolgerà in concomitanza con i festeggiamenti in onore di Sant’Egidio Abate e sarà organizzata dal comitato Classe 1979 in collaborazione con Comune di Caprarola e associazione Pro Loco di Caprarola.

Il programma della Sagra della Nocciola

Ricchissimo e denso di appuntamenti il programma della Sagra della Nocciola, completamente ad ingresso gratuito, con spazi dedicati all'enogastronomia ma anche a musica, spettacolo, cultura, sport e antiche tradizioni religiose e non. Ci saranno cene in piazza, esibizioni di scuole di ballo, tornei e villaggi di sport, attività per i più piccoli e anche una sfilata di cani. Di seguito il programma dettagliato della Sagra della Nocciola:

Venerdì 23 agosto, alle ore 21.30 in Piazza Martiri della Libertà, il concerto dei "Time Out" nell’ ambito del “Ti voglio bene Max Tour 2019”, un’occasione per godersi tutti gli intramontabili successi di Max Pezzali e degli 883.

alle ore 21.30 in Piazza Martiri della Libertà, il concerto dei "Time Out" nell’ ambito del “Ti voglio bene Max Tour 2019”, un’occasione per godersi tutti gli intramontabili successi di Max Pezzali e degli 883. Sabato 24 agosto , alle 21.30, il campo sportivo di Caprarola ospita “Meraviglia Summer Tour 2019”, il coinvolgente spettacolo di teatro acrobatico con i "Sonics" che regaleranno attimi di magia e stupore con la loro successione mozzafiato di performance volanti e di quadri visuali poetici e fiabeschi.

, alle 21.30, il campo sportivo di Caprarola ospita “Meraviglia Summer Tour 2019”, il coinvolgente spettacolo di teatro acrobatico con i "Sonics" che regaleranno attimi di magia e stupore con la loro successione mozzafiato di performance volanti e di quadri visuali poetici e fiabeschi. Domenica 25 agosto alle ore 16 la sfilata di carri folkloristici e agresti in Via Filippo Nicolai con distribuzione di prodotti tipici alle nocciole, accompagnati dalla Banda musicale "Filippo Mascagna", dalle Majorettes Medullia di Sant’Angelo Romano, dalla banda "La Frustica" di Faleria e dagli Sbandieratori "Carbium" di Calvi dell’Umbria.

alle ore 16 la sfilata di carri folkloristici e agresti in Via Filippo Nicolai con distribuzione di prodotti tipici alle nocciole, accompagnati dalla Banda musicale "Filippo Mascagna", dalle Majorettes Medullia di Sant’Angelo Romano, dalla banda "La Frustica" di Faleria e dagli Sbandieratori "Carbium" di Calvi dell’Umbria. Venerdì 30 agosto il bis in notturna, alle 21.30.

il bis in notturna, alle 21.30.

Sabato 31 agosto Caprarola celebra il patrono Sant’Egidio Abate con la solenne processione lungo Via Filippo Nicolai alle ore 21, mentre alle 22 in Piazza Romeo Romei grande serata di varietà e musica con l'attrice comica Valentina Persia.

Caprarola celebra il patrono Sant’Egidio Abate con la solenne processione lungo Via Filippo Nicolai alle ore 21, mentre alle 22 in Piazza Romeo Romei grande serata di varietà e musica con l'attrice comica Valentina Persia. Saranno infine i giochi d’acqua, luce, fuoco e proiezioni di Cazacu’s Fontane Danzanti, domenica 1 settembre alle ore 22 in Piazza Romeo Romei, a concludere la Sagra della Nocciola.

Per ulteriori informazioni www.lasagradellanocciola.it - https://www.facebook.com/sagradellanocciolaclasse79