Sagra del Marrone a Rocca di Cave

A Rocca di Cave (RM) si svolgerà la tradizionale "Sagra del Marrone" giunta alla sua 41a edizione.

Le giornate impegnate sono il 1, 2, 3 Novembre 2019.

In tarda mattinata e fino a tarda sera, nei giorni indicati, apriranno i vari ristori con degustazione di piatti della cucina tradizionale come la polenta, carni di pecora, accompagnati da vini della regione e da un buon formaggio locale e naturalmente non mancherà il gustosissimo e dolce Marrone del nostro territorio.

Per le vie del paese saranno, inoltre, in vendita i classici prodotti tipici locali, oltreché altri prodotti artigianali e commerciali. I vicoli del paese saranno animati da artisti di strada e musicisti itineranti che si alterneranno nel corso del le giornate con spettacoli di musica e varietà.

Sarà, inoltre, possibile visitare Il Museo Geopaleontologico all’interno del Castello Colonna di Rocca di Cave.

Inoltre il 2 Novembre sono previsti:

Presso Osservatorio Astronomico ore 19.00-22.00: Serata osservativa dedicata alla conoscenza del cielo stagionale: “Orse , draghi e regine , le costellazioni circumpolari”.

Spettacolo di Planetario ore 17.00-18.30 : Costellazioni e pianeti del giorno. I tre volti della luna: tra mitologia, fenomeni naturali e scienza.

Per info Serata Osservativa e Spettacolo Planetario: Segreteria Museo 3355827864

mail: info.hipparcos@gmail.com

Per info Sagra del Marrone 3487978916

mail: info@prolocoroccadicave.it