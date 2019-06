Torna nel primo weekend d'estate, l'appuntamento con la Sagra della Lumaca di Allumiere.

La manifestazione, che si svolge tradizionalmente, tutti gli anni nel mese di Giugno, sarà organizzata anche quest'anno dalla contrada S.Antonio e inaugura una serie di eventi in programma per tutta l'estate nel comune di Allumiere.

La sagra della Lumaca, che mette in primo piano soprattutto le lumache al sugo, andrà in scena da venerdì 21 a domenica 23 giugno 2019, in piazzale Cesare Moroni. Le tre serate saranno animate anche da musica e spettacoli.

Per maggiori informazioni consultare la pagina Facebook della Sagra della Lumaca di Allumiere.