Sagra degli Gnocchi al sugo di pecora a San Gregorio da Sassola. Il 21 maggio il paese è in festa e attende i visitatori per trascorrere una domenica tra gusto, tradizione e genuinità.

L'apertura degli stand della Sagra degli Gnocchi al sugo di pecora è fissata per le 11.30, la chiusura alle 23: un'occasione per mangiare prelibatezze sia a pranzo che a cena.

Questo il menù della Sagra degli Gnocchi al sugo di pecora

Gnocchi al sugo di pecora

Pecora alla cottora ( in bianco)

Ciambelle al vino

acqua e vino

Non mancheranno mercatino e giochi per bambini. Per tutta la giornata musica dal vivo e a partire dalle 17.00 si esibiranno: "ASD PLAY Dance & Fitness di Castel Madama". Alle 19.00 Concerto Live "Missione per conto di dio BLUES BAND..."