Sapori dal Mondo, fungo porcino protagonista: noodles, pizza e polenta

Il Ristorante Sapori dal Mondo per il consueto appuntamento del mercoledì presenta la Sagra del Fungo Porcino. Il 30 agosto dalle 19:00 alle 23:00 in aggiunta alle numerose proposte delle stazioni di show cooking, ci saranno piatti dedicati alla sagra.

Ecco le proposte della Sagra del Fungo porcino di Sapori dal Mondo

Noodles saltati al wok con funghi Porcini e sesamo

Ravioli al vapore di Cinta Senese e funghi Porcini

Sushi “Porcino”

Porcini in “Tempura”

Petto di Vitello alla Fornara farcito ai funghi Porcini

Faijtas di pollo e funghi Porcini “Tex Mex”

Fettuccine ai funghi Porcini

Crema di porri e patate con gamberi e Porcini

Pizza con Porcini e taleggio

Focaccia farcita con ricotta speck e Porcini

Carpaccio di manzo con Porcini scaglie di parmigiano e salsa al balsamico

Pass Around

Risotto ai funghi porcini in forma di parmigiano

Polenta con porcini e fonduta di formaggio



