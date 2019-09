Sagra del Fungo Porcino di Roma

Chef, cuochi e ristoratori, tutti insieme per la prima Sagra di Roma dedicata a sua maestà il Fungo Porcino. Il 5 e 6 ottobre dalle ore 12 alle ore 23 il pregiato fungo potrà essere degustato in diversi modi; accuratamente lavorato e cucinato da mani esperte come quelle dello chef Alessio Mancini di Myda Grill o dello chef Francesco Maria Cingolani ai fornelli con la brigata di cucina della azienda agricola Orlandi Tartufi.

La sagra

A Testaccio, nel cuore di Roma, all’interno della Città dell’Altra Economia in Largo Dino Frisullo verranno serviti primi, secondi e contorni a base di Porcini tutti espressi, tutti cotti al momento per esaltare il gusto ed apprezzare la qualità dei nostri funghi.

Fettuccine ai funghi Porcini, Tagliolini ai Porcini e Tartufo, Ravioli ripieni di Porcini e Mozzarella, Tonnarelli Cacio e Pepe su crema di Porcini, Strangozzi alla Gricia e Porcini, questi sono i primi piatti del nostro menù dedicato.

E poi ancora Tagliata di manzo ai Porcini, Crema di Porcini e Patate con Crostini di pane al rosmarino, Lucanica con trifolato di Porcini, Porcini Arrosto, Arrosticini e Porcini.

Non mancherà di certo la possibilità di acquistare il prodotto fresco grazie alla presenza di diverse aziende agricole laziali e regionali.

L’offerta gastronomica non finisce qui: per chi preferisce un menù diverso ma sempre di ottima qualità i nostri ristoratori propongono: Tonnarelli all’Amatriciana, Taglieri di Formaggi biologici, Salumi dei Castelli Romani, Pizza bianca con Porchetta D’Ariccia IGP e Salsicce, Chips di patate bio fritte, Tiramisù in diverse varianti tutte golose e deliziose e per i bambini paste semplici al pomodoro e in bianco.

Nel villaggio appositamente realizzato per la nostra Sagra del Porcino sarà possibile acquistare prodotti di stagione, prodotti tipici e biologici dalle nostre Aziende Agricole selezionate che realizzeranno un Mercatino Contadino a Km0 con degustazione di Vini della Cantina Ferrante di Lanciano (CH), Olio Extravergine di Oliva di Vetralla (VT), Mieli di Montefiascone, Frutta e Verdura biologica della campagna romana, Mozzarella di Bufala dell’agropontino, dolci secchi tipici di Sezze, Marmellate e spremute di Melagrana, frutta secca dell’alta Tuscia e molto altro.

Per i più piccoli l’equipe di animazione di Ullallà, diretta dal capoanimatore Cristian, organizzerà laboratori didattici e creativi, baby dance, giochi di squadra e teatrino.

Sagra del Fungo Porcino di Roma, tutte le info

DOVE :

Testaccio - Città dell'Altra Economia - Largo Dino Frisullo

QUANDO :

Sabato 5 ottobre e Domenica 6 ottobre dalle ore 11 alle ore 23 di ciascuna giornata.

COME :

Ingresso GRATUITO scrivendo il proprio nome + il numero delle persone partecipanti in bacheca.

Ingresso libero si paga solo quello che si mangia, disponibilità di parcheggio fino a 200 posti

DETTAGLI:

Per la Sagra del Fungo Porcino l’organizzazione metterà a disposizione degli ospiti circa 800 posti a sedere, un’area di parcheggio con circa 200 posti auto, servizi igienici e un’area giochi per bambini.

I Ristoratori:

Ristorante Myda Grill Centocelle (RM) – Chef Alessio Mancini

Azienda Agricola Orlandi Tartufi (Avezzano – AQ) – Chef Francesco Maria Cingolani

Pastificio e Ristorante Amor di Pasta – Garbatella (RM)

Ristorante Biologico Agricoltura Nuova – Castel di Leva (RM)

Anonima Brasseria Aquilana (AQ)

Salumeria Argentati – Ariccia (RM)

Pasticceria MiTirosù – Nuovo Salario (RM)

Partecipano alla sagra le aziende agricole e produttori:

• Cantina Ferrante di Lanciano (CH)

• Frantoio Camilli di Vetralla (VT)

• Apicoltura Porroni di Montefiascone (VT)

• Laticini i Gricilli di Terracina (LT)

• Laboratorio artigianale Arduini di Sezze (LT)

• Azienda Agricola Lauteri di Castel Giorgio (TR)

COME RAGGIUNGERE

Metro

metro B (fermata Piramide)

Tram

3 (fermata Marmorata / Galvani)

Autobus

719 (fermata Galvani / Zabaglia)

170 - 781 (fermata L.go Marzi)

Dalla Stazione Termini

Prendere la metro B (direzione Laurentina) o metro B1 (direzione Laurentina) per 4 fermate e scendere a Piramide, recarsi alla fermata Cave Ardeatine (MB), prendere la linea 719 ( direzione Candoni / rimessa Atac) per 3 fermate. Scendere alla fermata Galvani / Zabaglia.

Oppure Da Piazza dei Cinquecento (davanti alla stazione) prendere la linea 75 (direzione Poerio / Marino) per 14 fermate e scendere alla fermata Marmorata / Galvani.

Oppure prendere la linea 170 (direzione Agricoltura) per 13 fermate e scendere alla fermata L.go Marzi.