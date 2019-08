Dall 12 al 22 settembre va in scena la 29esima Sagra del Fungo Porcino a Lariano. La sagra storica, appuntamento tra i più attesi dell'autunno in provincia di Roma, sarà allestita - come da tradizione - presso piazzale Martiri della Libertà.

Protagonosti assoluti i funghi porcini, presenti in vari piatti del menù, più altri piatti della gastronomia locale e, ad animare la sagra, non mancheranno spettacoli e musica da vivo, eventi sportivi e convegni. Sarà possibile partecipare alla Sagra del Fungo Porcino di Lariano dal 12 al 22 settembre tutti i giorni a cena e il sabato e la domenica anche a pranzo. Dieci giorni di gusto, divertimento e tradizione.

L'ingresso alla sagra è libero mentre i menù avranno un costo da 5 a 15 euro.