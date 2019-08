Come tutti gli anni a Colle di Fuori, frazione del comune di Rocca Priora torna La Sagra del Fungo Porcino, organizzata dall’associazione Pietro Pericoli.

L’evento si terrà nei primi tre weekend di Settembre a Colle di Fuori nel cuore del Parco dei Castelli Romani, dunque 30-31agosto e 1 settembre, 6-7-8 settembre e 13-14-15 settembre 2019. L’appuntamento ha radici profonde con la tradizione agricola della stessa comunità, infatti fino a pochi anni fa molti suoi abitanti svolgevano l’attività di raccoglitore di funghi come impegno di lavoro principale.

Da qui l’iniziativa dell’Associazione il cui presidente Vauperi Bruno tiene a sottolinearne il carattere sociale: “la nostra associazione nel proporre la degustazione di un prodotti tipici locale che nasce nel verde del Parco Regionale dei Castelli Romani, vuole ricordare il nostro passato con una serie di iniziative culturali”.

Ogni anno la manifestazione accoglie piu di 50.000 persone, non mancheranno ovviamente i momenti di evasione e di allegria, tipici della festa popolare, tutte le sere spettacoli musicali con balli in piazza con musica dal vivo.

Cavallo di battaglia, come sempre, il Re del Bosco – il Fungo Porcino che verrà servito per soddisfare le esigenze di visitatori sempre piu numerosi e di esperti sempre più esigenti, gli chef di quattro ristoranti della zona cucineranno con passione e professionalità per garantire la qualità e la bontà di ciascun piatto.

Gli stands saranno sempre aperti a pranzo e a cena, offriranno menù ricchi e assortiti a base di funghi: gustosi primi piatti fettuccine, gnocchi, cellitti, strozzapreti e zuppe, vere specialità “fatte in casa”; ma anche secondi piatti: bistecche e tagliate, straccetti, scaloppine e arrosticini accompagnati da funghi porcini alla brace. Non mancheranno pizza bruschette e suppli ai funghi porcini.

Sagra del Fungo Porcino a Colle di Fuori, tutte le info

L'appuntamento per la Sagra del Fungo Porcino il 30/31 Agosto e 1- 6/7/8 – 13/14/15 Settembre a Colle di fuori dove il tempo sembra fermarsi tra musiche raffinatezze gastronomiche, degustazione dei vini locali DOC e passeggiate nel parco tutt’altro che il modello del “mordi e fuggi” espressione del caotico modo di vivere in città.

Anche quest’anno il fungo porcino offre la possibilità di vincere 56 kg di porcini con la lotteria gratuita “vinciporciniweb”, per partecipare collegati scarica il biglietto gratuito; l’estrazioni avverranno il 03/08 – 10/08 – 17/08 – 24/08 – 31/08 -07/09 e vieni a ritirare il premio durante i giorni della Sagra del Fungo Porcino a Colle di Fuori – Rocca Priora – 00040 (Rm).

Per maggiori informazioni: http://www.sagradelfungoporcino.com/