Torna la Sagra delle Fragole a Nemi. La manifestazione, tra le più attese del periodo, si svolgerà dal 27 maggio al 4 giugno 2017. Chi è ghiotto del frutto simbolo di Nemi e dell'estate, non può certo perdersi questo appuntamento unico. Per non deludere le aspettative, l'edizione di quest'anno propone un cartellone ricco di appuntamenti.

La Sagra delle fragole di Nemi è uno degli eventi più longevi della regione Lazio, le protagoniste dell'evento sono le fragolare che vestite con il costume tipico offrono il prelibato frutto rosso a tutti i turisti presenti.

Il gruppo di danza popolare "Terra Nemorense" si esibisce per le vie del paese tramandando la tradizione folcloristica del territorio.

Quest'anno all'interno degli eventi culturali della sagra è compresa anche la seconda edizione della "Biarten" biennale internazionale di arte di Nemi, una rassegna di opere pittoriche, scultorie, installazioni esposte nella splendita cornice della sala delle armi di Palazzo Ruspoli.

La Sagra delle Fragole ha ricevuto la medaglia nell'anno 2013 come alto riconoscimento dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per il notevole valore promozionale dell'iniziativa.

dal 27 maggio al 4 giugno 2017