Sabato 24 agosto, a Filacciano (provincia di Roma) va in scena la Sagra delle Fettuccine al tartufo e al ragù, appuntamento imperdibile per gli amanti della tradizionale pasta fatta in casa.

L'evento avrà inizio alle 17.30 con l'evento-sfilata "La Bella d'Italia" alla fine del quale avrà inizio la sagra vera e propria. Le famose fettuccine filaccianesi preparate dalle signore del posto saranno servite al ragù e al tartufo nero della Sabina a partire dalle 19,30. Non mancherà la carne alla brace e il vino del Castello di Corbara.

Appuntamento sotto la scalinata del castello di Piazza Umberto I. Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/402928047007871/