A Canale Monterano torna la Sagra del Cinghiale. Dal 7 al 9 luglio 2017 tre giorni all'insegna del buon gusto con piatti a base di carne di cinghiale. Piatti alternativi a chi non piace la carne di cinghiale.

Bar, Pub-Birreria, Stand vari e moltissimi eventi a far da cornice alla manifestazione. Venerdì 7: la notte continua in birreria, musica live con il gruppo presso il pub birreria.

Sabato 8 Doors Night, la notte continua in birreria con il gruppo mezzi di vini; Domenica 9: Greg presenta: serata rock n roll con il gruppo "Greg & The Rockin' Revenge" Torneo di scacchi, corsa ciclistica e tanto altro ancora. per l'intera durata della sagra: animazione per bambini e mostra mercato.

Gallery