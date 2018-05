Sagra der cignale

CANALE MONTERANO 13- 14-15 LUGLIO 2018

Tre giorni all'insegna del buon gusto con piatti a base di carne di cinghiale. Ed alternativi a chi non piace la carne di cinghiale.

Bar, Pub-Birreria, Stand vari e moltissimi eventi a far da cornice alla manifestazione.

Il programma

Venerdì 13: Sister Dynamite & the funky Bullets la notte continua in birreria, musica live;. Sabato 14 Rino Gaetano Revisited, la notte continua in birreria con musica live

Domenica 15: Maxischermo finale campionato del mondo di calcio

Torneo di scacchi, e tanto altro ancora.

Per l’intera durata della sagra:

CINQUANT’ANNI CON NOI MOSTRA/MUSEO DELLA CONTRADA

VISITE GUIDATE NELLA RISERVA NATURALE DI MONTERAN0 A CURA DELLA COOP. LYMPHA - ANIMAZIONE PER BAMBINI – MOSTRA MERCATO -