Domenica 20 Maggio alle ore 12:00, l'associazione Cult. Nerola, presenta la XIXª Sagra delle Stracciose, una tipica fettuccina impastata con uova, acqua e farina e condita con sugo di pomodoro fresco e basilico, fatta dalle cuoche del posto.

Inoltre nel menù, potrete gustare bruschette con olio DOP nerolese, carne alla brace e buon vino casereccio.

Il costo del menù sarà di 12 euro!

INFO SAGRA 327 8376820

Approfittatene per trascorrere una domenica all’insegna della buona cucina tipica e per venire a scoprire il bellissimo borgo medievale di Nerola, le sue vedute, i suoi scorci, l’aria buona e la sua gente.

Durante la giornata, sarà organizzato un mercatino con artigiani locali aperti per tutta la giornata ed inoltre si potranno effettuare visite guidate nel bellissimo Castello Orsini (per INFO sul Castello chiamare lo 0774683272). In caso di maltempo, la sagra sarà rinviata alla domenica successiva.

Gallery