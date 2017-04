Sagra delle pappardelle al cinghiale a San Cosimato. San Cosimato il borgo nel comune di Vicovaro si prepara alla Sagra delle pappardelle al cinghiale che si terrà domenica 7 Maggio 2017.

Dalle ore 10 stand aperti e via ad un pranzo gustoso ricco di genuinità e tradizione. Nel cuore della cittadina a 500mt dall' uscita dell' A24 Vicovaro Mandela nell'oasi della valle dell'Aniene, dove San Benedetto, proveniente dal vicino Monastero di Subiaco passò diversi anni della sua vita nella meditazione e nella preghiera, posti che oggi si possono visitare dopo il restauro del 2016 (Eremi di San Benedetto) , in questa fantastica cornice il comitato in collaborazione con il "Centro logistico operativo di Roma è qui", organizzano questo appuntamento da non perdere, con la Sagra delle pappardelle al cinghiale il 7 Maggio 2017. Stand aperti a partire dalle ore 12.