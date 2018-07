Fettuccine alla trebulana, a Monteleone Sabino (RI) si gusta un'antica ricetta. La presenza della pancetta potrebbe in qualche modo ricordare un’amatriciana, così come quella dei funghi potrebbe far pensare a una boscaiola.

Ma diffidate dalle apparenze: le fettuccine alla trebulana sono un piatto dal sapore unico e intriso di storia, legato a doppio filo a Monteleone Sabino, l’antica Trebula Mutuesca in provincia di Rieti.

Sagra delle fettuccine alla trebulana

Nel borgo adagiato a quasi 500 metri di altezza sulle propaggini meridionali dei Monti Sabini, l’appuntamento con la Sagra delle fettuccine alla trebulana torna puntuale sabato 4 e domenica 5 agosto.

A partire dalle 19 sarà servito in tavola un concentrato di profumi e sapori unico, cucinato ancora oggi seguendo una ricetta tramandata oralmente per tanti secoli. Vengono impastate farina e uova e poi la sfoglia viene tirata a mano con il mattarello di legno; una preparazione all’apparenza semplice che in realtà nasconde segreti noti solo alle massaie locali: guai, ad esempio, a sbagliare lo spessore della sfoglia e soprattutto il taglio! Piselli, pomodoro, funghi, prosciutto e pancetta sono il condimento ideale del gustoso piatto che, già nel nome, porta con sé i segni indelebili di affascinanti trascorsi. Trebula Mutuesca, infatti, è la città sabino-romana che visse il suo periodo più fiorente nel I° Secolo a.C. e che affonda le sue radici in un glorioso passato intriso di storia, misteri e leggende.

Antiche ricette, olio e mercatino

Nelle due serate di festa, le fettuccine alla trebulana saranno proposte ai visitatori insieme a una ricca carrellata di antiche ricette monteleonesi, tutte esaltate dal prodotto più conosciuto della zona, l’olio extravergine di oliva della Sabina; e come ogni anno non mancheranno gli spettacoli musicali e le bancarelle del mercatino di artigianato e prodotti tipici.

Tra una portata e l’altra, chi vorrà trascorrere qualche ora in più da queste parti potrà visitarei resti della città di Trebula Mutuesca, l’Anfiteatro romano, il museo comunale e il Santuario di Santa Vittoria,con la splendida chiesa romanica e le catacombe che ne costituiscono il primo elemento storico ed archeologico.

Sagra delle fettuccine alla trebulana

Data – 4/5 agosto

Località – Monteleone Sabino (RI)

