Squadra che vince non si cambia. Sotto l'auspicio di questo antico detto gli organizzatori lavorano lacremente per la 41^ edizione della Sagra della Tellina: evento straordinario, che richiede il massimo sforzo organizzativo da parte della Proloco e delle istituzioni.

Forti dei numeri che hanno caratterizzato le edizioni precedenti, anche quest'anno hanno cercato di migliorare e rendere attivi a ciclo continuo tutti i punti di aggregazione, ponendo attenzione e valorizzando le varie aree tematiche proposte sulle tre piazze principali e unendole con attività e attrazioni che avranno luogo in modalità itinerante su tutto il percorso.

Così, compatibilmente con le risorse a disposizione (sia umane che materiali), nella Piazza denominata "Paese dei balocchi" contestualmente ai divertimenti dedicati ai più piccoli, si svolgeranno attività ricreative e spettacoli di animazione; nella piazza storica del paese denominata "Il Salotto" le attrazioni saranno dedicate ad un pubblico adulto, amante dei balli di gruppo e delle serate danzanti inserite in un contesto più rilassato che vedrà protagonista anche la Canzone Romanesca e la musica d'autore.

Nella Piazza principale sono stati concentrati gli eventi dedicati ad un target trasversale, spettacoli che uniranno l'arte circense alla musica passando per il Cabaret e la Dance, tutti proposti da artisti di caratura Nazionale, oltre ovviamente al piatto forte della manifestazione: gli spaghetti con le telline cucinati secondo la ricetta tradizionale dalle sapienti mani dei nostri esperti cuochi.

Per tutta la durata della manifestazione e lungo tutto il percorso artisti di strada itineranti vi allieteranno con le loro performance!

Sagra della Tellina: programma dettagliato

02 Giugno ore 10:30 Piazza Domenica Santarelli - "La Piazza" Apertura Sagra, Apertura Stand artigianali e gastronomici, con vendita di spaghetti alle Telline, cartoccio fritti di mare, panini con salsicce, würstel, patatine fritte… Ore 11:30 Piazza Villacidro - "Il Salotto" - Apertura Stand Artigianali. ore 11:30 Piazza Salvo D'Acquisto - "Il paese dei Balocchi" - Area Gonfiabili, Attrazioni e Divertimenti per i più piccoli ore 16:30 Spettacolo di Animazione per i più piccoli a cura dello Zoo Group ore 18:30 Baia Verde, Via Sanluri - Gara di Agility Dog a cura del centro cinofilo Mind The Dog "Un cane che fa sport vive più felice e più a lungo" ore 20:15 Piazza Domenica Santarelli - "La Piazza" Vecchi Suoni - Hip Hop vecchie maniere… con la capitale negli occhi e il mare nel cuore… ore 21:00 Tree Gees - Chiamarlo tributo ai Bee Gees sarebbe fuorviante… il giusto viatico per scaldare i muscoli in una serata a tutta dance! ore 21:30 Piazza Villacidro - "Il Salotto" - "Ottava Nota" - il ballo per tutti!! Ore 22:30 Piazza Domenica Santarelli - "La Piazza" - Andrea Torre ft. Stefano Sabatini - Nessuna presentazione per lo storico Dj della Capitale, e non solo, House, Deep, Commercial ai massimi livelli accompagnato da quel Geniaccio di Stefano Sabatini from Supalova!!! 03 GIUGNO ore 10:30 Piazza Domenica Santarelli - "La Piazza" Apertura Sagra, Apertura Stand artigianali e gastronomici, con vendita di spaghetti alle Telline, cartoccio fritti di mare, panini con salsicce, würstel, patatine fritte… Ore 11:30 Piazza Villacidro - "Il Salotto" - Apertura Stand Artigianali. ore 11:30 Piazza Salvo D'Acquisto - "Il paese dei Balocchi" - Area Gonfiabili, Attrazioni e Divertimenti per i più piccoli ore 19:00 Piazza Domenica Santarelli - "La Piazza" Esibizione di Zumba a cura della Polisportiva Passoscuro Ore 20:00 Presentazione "Sagra" e Premiazione gara Agility Dog ore 21:00 Rock Inc. - Vintage Rock e non solo… ore 21:30 Piazza Villacidro - "Il Salotto" - "I Tresteverini" - Il disincanto della Romanità, la poesia degli stornelli!! ore 22:40 Piazza Domenica Santarelli - "La Piazza" "Radici nel Cemento" - Il Reggae della Capitale 04 GIUGNO ore 10:30 Piazza Domenica Santarelli - "La Piazza" Apertura Sagra, Apertura Stand artigianali e gastronomici, con vendita di spaghetti alle Telline, cartoccio fritti di mare, panini con salsicce, würstel, patatine fritte… Ore 11:30 Piazza Villacidro - "Il Salotto" - Apertura Stand Artigianali. ore 11:30 Piazza Salvo D'Acquisto - "Il paese dei Balocchi" - Area Gonfiabili, Attrazioni e Divertimenti per i più piccoli ore 18:30 Piazza Domenica Santarelli - "La Piazza" - Esibizione di "Jumping" a Cura della Polisportiva Passoscuro ore 19:30 Intervento Michela Califano, Presidente del Consiglio del Comune di Fiumicino Presentazione Staff Ore 20,00 Estrazione 2^Lotteria "Sagra della Tellina" ore 21:30 Piazza Villacidro - "Il Salotto" - "Radio Kaosss" - Una radio salta da una stazione all'altra in una girandola di suoni di alta qualità ore 21:00 Piazza Domenica Santarelli - "La Piazza" - "Rinascendo" part one - Rino Gaetano come non lo avete mai sentito ore 21:45 Antonio Giuliani presenta: "Peace" ore 23:00 "Rinascendo" part two - Rino Gaetano come non lo avete mai sentito ore 23:30 Spettacolo Pirotecnico - Piazza Domenica Santarelli e Spiaggia ore 23:45 saluti, ringraziamenti Durante tutta la manifestazione Artisti di strada allieteranno gli avventori, con esibizioni estemporanee e non. Presentano Simone Conte e Federico Ghilardi.