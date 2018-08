L'associazione Ostia Ristora presenta la prima edizione della Sagra della Seppia che si terrà nei giorni 19, 20, 21 ottobre 2018 presso il Camping Roma Capitol nel cuore della pineta di Castelfusano.

Sagra della Seppia

Una tre giorni interamente dedicata al mollusco che proprio nel periodo autunnale popola le acque antistanti il litorale romano.

Ai 10 stand dedicati alla ristorazione, per far degustare la seppia in tutte le forme possibili, dal crudo alle lavorazioni più elaborate, si aggiungeranno oltre 30 espositori di aziende enogastronomiche di Roma e del Lazio.

L'evento sarà caratterizzato da numerose iniziative di intrattenimento e spettacoli di contorno e inoltre prevederà tra gli altri la partecipazione di chef e personaggi illustri della cucina e delle istituzioni.

Presenti anche associazioni del territorio del Litorale Romano e alcuni main sponsor della manifestazione. Nella giornata di sabato 20 ottobre è prevista una diretta radio-televisiva dell'emittente Radio Radio.

L'obiettivo della manifestazione è principalmente quello di rilanciare Ostia e il suo mare come meta turistica oltre che di valorizzare l'economia locale e il concetto di “Km zero”. Ingresso gratuito.