Sagra della polenta, quelli di Portonaccio

Tutto è pronto per la 2a edizione della Sagra della Polenta. Da giovedi 23 a sabato 25 Gennaio la tradizione è servita. Si potrà gustare uno dei piatti più radicati e versatili della storia italiana, vanto e onore della cucina "povera".



A Roma in via di Portonaccio 154/156, vi aspetta un'atmosfera accogliente e un menù completo a soli 20 euro, realizzato con prodotti e ricette tradizionali in cui la protagonista assoluta è lei, la POLENTA! Perchè "fare la polenta è un gesto antico, che scalda il cuore, prima ancora di saziare la fame", diceva Gian Paolo Spaliviero.

Il condimento sarà un saporito sugo con spuntature e salsicce da gustare in compagnia, accompagnato ad un bel bicchiere di vino o di birra alla spina. E' l’occasione giusta per ritrovarsi insieme ai propri amici, lasciando spazio al gusto e allo stare bene insieme. Si perchè la POLENTA ci fa radunare insieme intorno ad un tavolo come in una grande famiglia.



MENU fisso:

- Vin brulè

- Montanara con pomodoro fresco, mozzarella e basilico

- Polenta con spuntature e salsicce

- 1 Birra o 1 calice di Vino

- Tozzetti e Ciambelline al vino + shot



20,00 euro

PRENOTA ORA AL 339/2193170

https://www.facebook.com/quellidiportonaccio/