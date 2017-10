Sabato e domenica 4 e 5 novembre, ad ora di pranzo, si terrà nel caratteristico borgo medievale di Nerola, a pochi passi da Roma, la XIII sagra della polenta. Oltre alla polenta fatta con sugo si spuntature e salsiccia, nel menù si potranno gustare anche le bruschette con olio DOP locale, acqua e vino. Le due giornate saranno allietate con musica dal vivo.

Per i primi 1.000 pasti verrà regalata una “scifetta” in legno, classico piatto dove verrà servita la polenta.

Durante le due giornate, sarà anche allestito un caratteristico mercatino con artigiani locali.



Il giorno 4 Novembre sempre nell’ambito della due giorni di festa, il Castello Orsini organizzerà la “Cena con Delitto” e diverse visite guidate.



Il giorno 5 novembre, il Castello Orsini, in collaborazione con la Compagnia dell’Inserenata organizzerà una particolare visita guidata del castello, in versione teatrale,.con vestiti dell’epoca. Durante le varie tappe della visita guidata all’interno del castello, il pubblico incontrerà uomini e donne che, immersi nelle loro quotidiane faccende, narreranno episodi della vita della Principessa Anne Marie de La Trèmoille, affascinante e potente, soffermandosi su aneddoti ed episodi degli anni del suo soggiorno romano. Per info sul Castello Orsini, contattare il numero 0774 683272.

L’associazione, invita cordialmente chiunque fosse interessato alla sagra, a chiamarci qualche giorno prima della sagra, per avere notizie certe sul normale svolgimento degli eventi, visto che si terranno all’aperto.

Info 3278376820