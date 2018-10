Sagra della Polenta a Nerola. Un evento enogastronomico con degustazioni di prodotti tipici della sabina romana. Il menù sarà composto da bruschette con olio DOP nerolese ed una “scifa” di polenta con spuntature e salsiccia; da bere un bicchiere di vino ed una bottiglietta d’acqua.

Per i primi 1.500 pasti, in omaggio una scifetta. Durante tutta la giornata inoltre sarà allestito un mercatino di artigiani locali. (INFO per la sagra 327 8376820).



Sabato 10 novembre organizzerà delle visite guidate mentre domenica 11 saranno organizzate visite guidate teatrali in costume. (Per info sulle visite al castello Orisini chiamare il 0774 683272)



MOLTO IMPORTANTE, Visto le possibili condizioni meteo non buone, controllare SEMPRE l’effettivo svolgimento della manifestazione attraverso i contatti dell'Associazione.