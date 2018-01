Domenica 21 gennaio 2018 al via il rito dello “sfamo del popolo” a Villa Santo Stefano(FR) con la tradizionale Sagra della polenta di San Sebastiano.“

Paiolo e mestolo in piazza e la tradizione è servita. Anche a Villa S. Stefano, paese dell’entroterra ciociaro, ogni anno il 20 gennaio si celebra la tradizionale “Festa in onore di San Sebastiano”.

La festa di San Sebastiano però, a Villa S. Stefano, è anche conosciuta per la tradizionale “Polentata con salsicce di San Sebastiano “organizzata dalla Pro Loco, la domenica prima o successiva al 20 gennaio con il patrocinio l’Amministrazione Comunale.

La tradizione della Sagra della Polenta di San Sebastiano

Questa tradizione, confusa tra storia e leggenda, risale, secondo i verbali del Consiglio di Comunità, al 1643, ricollocandosi all’antico “SFAMO DEL POPOLO”, perché, vuole la tradizione, che nel giorno della festività di San Sebastiano doveva essere erogato un piatto caldo di polenta alla popolazione.

Sagra della Polenta di San Sebastiano il 21 gennaio 2018

La pro loco, per coltivare la memoria della cultura contadina ormai quasi perduta, decise di riprendere questa tradizione nel lontano 1975: per l’esattezza il 19 gennaio.

Tanti lustri sono passati, ma l'amore e la dedizione dei piatti di una volta non vengono mai a mancare, soprattutto tra chi vuole tramandare le proprie tradizioni come i “santostefanesi”.

Da allora la Sagra della Polenta di San Sebastiano,diventò, col passare degli anni, una costante degli appuntamenti invernali, aprendo come sempre l’anno “festarolo” della piccola comunità santostefanese.

La sagra ha una lunga storia durante le quali si sono avvicendati nella sua preparazione alcune generazioni di volontari del paese divenendo anch'essa, come la polenta, patrimonio storico di Villa S. Stefano.

Programma Sagra della Polenta di San Sebastiano

Ore 8:30 - inizio preparativi per cottura della polenta in paioli di rame

secondo la ricetta plurisecolare dei (Mastri Potentari)

Ore 11,30 – Chiesa parrocchiale, Santa Messa in onore di San Sebastiano

Ore 12,30 – Benedizione, e inizio distribuzione della polenta con salsiccia,

panino e vino locale il tutto fino ad esaurimento pasto



Informazioni: 07750632698 3924700080

email:prolocovillasstefano@libero.it