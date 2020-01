Sagra della polenta a Sermoneta

Nel Centro Storico di Sermoneta (LT), si rinnova l’appuntamento annuale con la Sagra della Polenta, che cade domenica 19 Gennaio in onore della Festa di Sant'Antonio Abate.

Come ogni anno, si celebra il tipico piatto nazionale, nato proprio in queste terre 5 secoli fa grazie alla famiglia Caetani, (nobili del ducato di Sermoneta) che per prima seminò in Italia, nelle fertili terre pontine, nel 1503 il seme del mais appena giunto dalle Americhe. Per questo motivo, il borgo medievale in provincia di Latina, tra i meglio conservati del Lazio, celebra ogni anno la “Sagra della Polenta”.

I migliori polentari del borgo, seguendo le antiche ricette paesane, prepareranno la gustosa pietanza. Svariati saranno i condimenti che doneranno un sapore speciale alla Polenta. Già nel 1500 veniva preparato questo prelibato piatto che insieme alla salsiccia forma un connubio di sapori davvero unico.

La sagra, orari e programma

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Festeggiamenti Centro Storico di Sermoneta, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Già dalle 6 del mattino di domenica 19 Gennaio 2020 i maestri polentari inizieranno la preparazione della polenta, in Piazza del Popolo, nei tipici paioli in rame adagiati su pile di legna ardente.

Si tratta di una cottura lenta, che termina alle ore 12,30 con l'inizio della degustazione della polenta con ragù e salsiccia innevata da formaggio pecorino che si protrarrà per tutto il pomeriggio. Il tutto sarà accompagnato da un buon bicchiere di vino della Casa Vinicola Ciccariello.

Il Centro Storico è pronto ad accogliere migliaia di turisti provenienti da ogni parte d'Italia. Sarà messa a disposizione un'area parcheggio molto vasta e per le vie del paese sarà presente un percorso artistico-culturale che allieterà l'attesa dei presenti con mostre d'arte e fotografiche, degustazioni di oli extravergine di oliva e mercatini artigianali.

A ravvivare il borgo ci saranno anche spettacoli di musica folkloristica a cura del Gruppo Folk "Capo D'Asino" ed esibizioni da parte degli sbandieratori del ducato Caetani di Sermoneta.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/1403577976489182/