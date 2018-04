Ad Arsoli arrivano la Festa della Primavera e la Sagra della pizza fritta. La manifestazione, si svolgerà il 25 aprile nella “piccola Parigi” di Luigi Pirandello: una ghiotta occasione per conoscere il patrimonio culturale, le tradizioni, l’ospitalità, gli eventi e la gastronomia locale.

Sagra della pizza fritta ad Arsoli

Una giornata da trascorrere in un paese magico, che ti rapisce e fa innamorare, a pochi passi da Roma, in un'atmosfera di profumi, colori, musica e sapori di altri tempi che la Pro Loco di Arsoli coltiva da sempre con amore e passione. In programma, già dalla mattinata "A SPASSO PER IL BORGO" con visite guidate ai siti notevoli del paese.

L'appuntamento con le guide e la formazione dei gruppi presso il Museo delle Tradizioni Musicali in Corso San Bartolomeo alle ore 10,30 - 12, 00 e 15,00. Dalle ore 10,00, in Piazza Valeria, DEMO DI NORDIC WALKING a cura dell'associazione Nordic Walking Valle dell'Aniene e del maestro Pietro Spano.

Il programma delle Festa di Primavera

Dalle 10,00, in Piazza Amico D’Arsoli e Via Roma, all’ingresso del paese Edizione straordinaria dell'ARCHEOMERCATO DELLA TERRA a cura di Slow Food Tivoli e Valle dell'Aniene e MERCATINO ARTIGIANALE; dalle ore 12,00 “SI PRANZA IN PIAZZA”. Nella splendida cornice della Piazza Valeria a prezzi contenuti e popolari si potranno gustare i piatti della tradizione contadina realizzati con modalità tipiche e con genuini prodotti locali: “sagne” – pasta di farina di grano e acqua fatta a mano realizzando una sfoglia, molto maneggiata, leggermente spessa e tagliata della larghezza di un dito. E’ condita con sugo di pomodoro, aglio e olio; “pizza summa co’ ll’erbe” – specie di pane schiacciato, ottenuto da un impasto di sola farina di grano, non lievitato, cotto al forno a legna, accompagnato da cicorie selvatiche o altre verdure “ripassate” in padella; “saciccie” – salsicce di suino di produzione locale, cotte alla brace; “pizzafritta roscia” – frittella realizzata con pasta lievitata fritta in olio bollente e condita con salsa di pomodoro, capperi ed altre spezie.

Dalle ore 16,30 “SAGRA DELLA PIZZAFRITTA” con distribuzione della tipica frittella “dolce” realizzata con impasto non lievitato e cosparso di zucchero (in alternativa e su richiesta anche con il sale); inoltre SPETTACOLO DI MUSICA POPOLARE CON LA “ PICCOLA ORCHESTRA ACUSTICA”.

Come arrivare ad Arsoli

Arsoli, a circa 50 km da Roma, si raggiunge con Autostrada A24 Roma-L’Aquila, uscite Vicovaro-Mandela o Carsoli-Oricola e proseguire per circa 10 Km sulla S.S. n. 5 Tiburtina fino al Km 60;- F.S. Stazione di Arsoli, con partenze da Roma sulla linea Roma-Avezzano-Sulmona; Autolinee COTRAL, dal Capolinea Metro Ponte Mammolo linea Roma-Subiaco o corse dirette. L’area della festa è accessibile ai disabili.