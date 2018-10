Torna la sagra della Pittula co lu Stennerellu: le fettuccine all'uovo “de na vota” con “ova e farina”, rigorosamente fatte a mano “co lu stennerellu”, così come le facevano le nonne che hanno tramandato questa arte fino ad oggi. Una manifestazione a cura del Comitato Imperatore Adriano, Ciak ed Hibernian pub.

Programma Sagra della Pittula co lu Stennerellu

6 Ottobre

Ore 16 Tornei Ping Pong e Biliardino a cura del Centro Sportivo Vincenzo Pacifici e

Ore 17:30 Dimostrazione di sport cinofili a cura de L’Impronta ASD

Ore 18 Apertura Stands Gastronomici e Dimostrazione della Pittula e della Ricotta fatta in casa a cura del Comitato di quartiere Villa Adriana

Ore 19 Presentazione attività "New Dancemania 2000" di Villa Adriana

Ore 20.30 I sonetti in romanesco di Pierpo Rime

Ore 21 Spettacolo musicale di canzoni e stornelli romani con il “Trio Monti”

7 Ottobre

Ore 12 Giochi per bambini a cura del Centro Culturale Vincenzo Pacifici

Ore 13 Apertura Stands Gastronomici

Ore 14 Magia del clown Cipolla con lo spettacolo “La vita è un’onda, cavalcala”

Ore 18 Intrattenimento a cura dell’Allegra Compagnia “Per un sorriso in più”

Ore 21 L’Angelo del fuoco e la sua fiamma presentano lo spettacolo “Non siamo nati con le scarpe”