A Leonessa torna la Sagra della Patata, appuntamento gastronomico tra i più attesi dell'anno giunto alla sua 29esima edizione.

"Fritta, lessa, rescallata. Un piatto co’ li fiocchi: lu tartufu co’ li gnocchi” è il motto con cui Leonessa apre le sue porte per la Sagra della Patata.

Sagra della patata a Leonessa

L’appuntamento è fissato per il fine settimana del 13 e 14 ottobre nel borgo montano in provincia di Rieti, dove a fare gli onori di casa sarà uno dei prodotti di punta dell’economia agricola della piana: quella patata che, tanto nella varietà a pasta gialla quanto in quella a pasta rossa, è considerata tra le qualità più pregiate di tutto lo Stivale.

Il menù della Sagra della patata

Ad attendere i visitatori sarà un gustoso menù nel quale spiccano gli gnocchi al sugo o conditi con il tartufo, le salsicce alla brace, le patate fritte e la vera specialità della sagra, la “rescallata”: un’antica ricetta semplice e saporita a base di patate lesse saltate in padella con cipolla e pancetta. Oltre a ciò mostra mercato dei prodotti tipici e dell'artigianato, spettacoli, intrattenimento, musica dal vivo e gruppi musicali itineranti. Gran finale di fuochi d'artificio in musica.