La Sagra della Fagiolina Arsolana, giunta alla 56ª edizione, ripropone per due giorni le semplici ricette contadine di cui la Fagiolina è la protagonista.

Un ecotipo unico dalla storia plurisecolare, presente anche all'EXPO di Milano e al salone del Gusto di Torino tra le eccellenze agro-alimentari del Lazio e presidio Slow Food, il cui valore come risorsa alimentare e patrimonio culturale sarà presente in uno stand espositivo dell'Associazione Amici della Fagiolina Arsolana all’interno dell’Archeo Mercato della Terra organizzato in collaborazione con la condotta Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene che si svolgerà durante la giornata di domenica.

Sagra della Fagiolina Arsolana

Si potranno assaggiare "ciciarchiole" ovvero una zuppa di pasta di grano duro fatta a mano con fagiolina, "sagne", "fagiolina", "saciccie e braciole", "pane casaricciu" e dell'ottimo vino. Tutto all'insegna della tradizione più genuina conservata gelosamente dalla Comunità arsolana.

In apertura una mostra di pittura presso il museo delle Tradizioni Musicali situato ai piedi della Scalinata di Via Salita al Campo dal titolo “Arsoli negli acquareli di Mauro Paris”.

Si continua poi con il III° Premio Culinario “La Pigna” dedicato a Claudio Bruni e rivolto a chef professionisti ed amatori. Ci sarà la partecipazione di esperti del settore e di Slow Food. A fare da cornice tante iniziative di carattere culturale e ricreativo con visite guidate gratuite al borgo e ai Musei, concerto di due gruppi di musica popolare “CONTRORA” e “AMARANTO”.

Le visite guidate come pure quelle alle Mostre d'Arte, al Museo delle Tradizioni Musicali, che nel periodo osserveranno anche orari di aperture straordinarie, sono gratuite. I Musei e i luoghi delle manifestazioni sono accessibili ai portatori di handicap e alle persone anziane.

COME raggiungere Arsoli:

Arsoli, a circa 50 km da Roma, si raggiunge con:

• Autostrada A24 Roma-L'Aquila, uscite Vicovaro-Mandela o Carsoli e proseguire per circa 10 Km sulla S.S. n. 5 Tiburtina fino al Km 60;

• F.S. Stazione di Arsoli, con partenze dalla Stazione Roma Tiburtina;

• Autolinee COTRAL, dal Capolinea M Ponte Mammolo linea Roma-Subiaco o linee dirette.

Campeggio libero attrezzato.