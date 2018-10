Sagra della castagna rossa del Cicolano ad Ascrea. Nasce da piante secolari di incomparabile bellezza e rappresenta da sempre la regina incontrastata dei boschi. E’ la castagna rossa del Cicolano, che ogni anno le mani sapienti delle cuoche di Ascrea riescono a trasformare in deliziose ricette.

Sagra della castagna rossa del Cicolano

Nella splendida terrazza naturale affacciata sul lago del Turano, l’appuntamento con la Festa della Castagna torna puntuale giovedì 1 novembre.

Giunta alla settima edizione, la sagra proporrà un menù rigorosamente “Made in Rieti” a base di prodotti della provincia, nel quale spiccano il dolcetto di castagne e le classiche caldarroste; specialità da gustare a partire dalle 12 all’interno di una tensostruttura coperta, riscaldata e animata da spettacoli musicali dal vivo.

Ascrea celebra la castagna

Si tratta dell’appuntamento più importante dell’autunno ascreano, nato per esaltare un prodotto che per tanti secoli ha costituito una delle principali fonti di sostentamento per intere generazioni di contadini: per le sue proprietà che la rendono una valida alternativa al riso e al frumento, la castagna è nota come “il cereale che cresce sull’albero”; e non si tratta di una varietà qualsiasi, bensì della deliziosa castagna rossa del Cicolano, raccolta nei dintorni del paese e nel suggestivo Bosco dell’Obito.