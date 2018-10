A Percile torna la Sagra della Castagna. Il 28 ottobre Percile, grazioso paesino dell'alta Valle dell'Aniene, da poco entrato a far parte dei "Borghi più Belli d'Italia, completamente immerso nell'area protetta Regionale del Parco dei Monti Lucretili ospita cittadini ed escursionisti per una giornata all'insegna della tranquillità, dell'ottima gastronomia immersi in una oasi di pace, storia, tradizioni ed in allegria con l' intrattenimento musicale.



Un borgo incantato tra cultura, storia, ambiente e tradizioni, aperto al pubblico Palazzo Borghese (xvi sec.) con abiti, oggetti e le suggestive ed innumerevoli testimonianze di un percorso antico.

L'appuntamento con la Sagra della Castagna è per il 28 ottobre 2018.