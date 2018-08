“Sua eccellenza il vino, l’immenso patrimonio archeologico e artistico tramandatoci dagli Etruschi e una accurata selezione di stand di artigianato. Oltre ai grandi spettacoli artistici di Piazza Aldo Moro e del Parco della Legnara, dove andrà in scena la dodicesima edizione di Etruria Eco Festival con i concerti gratuiti degli Stadio, Paola Turci e Luca Barbarossa, queste saranno alcuni degli ingredienti che caratterizzeranno il prossimo fine-settimana di Cerveteri, dove andrà in scena la 57esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti”. A dichiararlo è Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri. In Piazza Santa Maria, torna anche quest’anno la Piazza del Vino e dei Sapori.

Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti

“La Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti è la vetrina di maggior prestigio per tutte le aziende e le cantine di Cerveteri per esporre e promuovere i propri prodotti – ha detto l’Assessore all’Agricoltura Riccardo Ferri – infatti il protagonista non sarà solamente il vino, ma tutte le prelibatezze e le eccellenze gastronomiche da loro prodotte. Ad impreziosire ulteriormente la Piazza del Vino, anche la presenza di alcune cantine d’eccellenza della nostra Regione, invitate a Cerveteri per l’occasione. Tra uno stand e l’altro, sommelier professionisti inoltre vi guideranno nella scelta del miglior vino capace di soddisfare al meglio il vostro palato. A fare da cornice ai gusti e ai sapori tipici di Cerveteri, spettacoli musicali itineranti, che renderanno ancor più magica l’atmosfera”.

Sagra dell’Uva e del Vino: il programma

Ma Piazza Santa Maria non sarà solo teatro per le cantine di Cerveteri per promuovere il vino e l’uva. Come tradizione, riservato all’interno del programma, ampio spazio alla cultura e alle visite guidate al Patrimonio archeologico di Cerveteri.

Ogni sera, dalle ore 21.00, apertura straordinaria della Mostra allestita nei locali di Case Grifoni 'I Capolavori Ritrovati'. Sabato 25 agosto a sera, la Necropoli Etrusca della Banditaccia aprirà le porte a turisti e visitatori alla riscoperta dell'Area dei Grandi Tumuli, mentre domenica 26, alle ore 10.30, visita guidata al Museo Nazionale Cerite e ai due Capolavori di Eufronio, la Kylix e il Cratere.

“Per l’evento simbolo di Cerveteri, non potevano mancare le visite guidate ai luoghi simbolo della nostra cultura – ha dichiarato Lorenzo Croci, Assessore allo Sviluppo Sostenibile del Territorio – come sempre sono state organizzate tante visite guidate. Un’occasione per coniugare la cultura, la scoperta del nostro territorio e il divertimento della nostra Sagra”.

Artigianato e arte alla sagra dell'uva

A far da cornice ai tanti eventi della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, tanti stand di artigianato, le esposizioni di artisti locali, intrattenimento per bambini e artisti circensi in Piazza Risorgimento e una ricca area food, quest’ultima allestita in Piazza Aldo Moro. Frutto del lavoro portato avanti dall’Assessore alle Attività Economiche e Produttive Luciano Ridolfi, che in questi giorni ha svolto numerosi incontri con le realtà artistiche e commerciali del territorio.

“Sarà la festa della Città, che vedrà coinvolte tutte le realtà, dai commercianti, agli artisti, agli artigiani fino agli immancabili Rioni, che anche quest’anno saranno protagonisti della tradizionale sfilata dei carri allegorici – ha detto l’Assessore Luciano Ridolfi – la programmazione della Sagra di quest’anno è stato un lavoro di squadra. I presupposti ci sono tutti per realizzare un grande evento, che quest’anno per la prima volta coinciderà con un altro grande evento quale l’Etruria Eco Festival. Un evento pensato per dare un forte impulso alle attività commerciali del Centro Storico, che nei giorni della Sagra potranno così godere di un afflusso di turisti, visitatori e amanti del nostro territorio che auspichiamo essere estremamente numeroso”.