Sagra dell'Uva a Marino. Dal 5 all'8 ottobre 2018 si svolge la 94esima edizione della Sagra dell'Uva di Marino: la più antica Sagra dell'Uva d'Italia.

Nel corso del lungo week end dedicato alla Sagra dell'Uva di Marino si festeggia il "miracolo delle fontane che danno vino", non mancheranno poi il corteo storico e tantissimi spettacoli ad animare la festa.

Sagra dell'Uva a Marino: il programma

Venerdì 5 ottobre

Nella giornta di venerdì 5 ottobre si aprono ufficialmente i festeggiamenti per la Sagra dell’Uva di Marino 2018. Gli eventi saranno tutti in serata e concentrati a S. Maria delle Mole tranne che per l’apertura dell mostra dedicata a Umberto Mastroianni a Marino centro.

Programma completo della giornata

MARINO – Museo civico Umberto Mastroianni

ore 18,00 “UMBERTO MASTROIANNI tra pubblico e privato” Mostra multimediale (aperta fino al 30 ottobre)

S. MARIA DELLE MOLE – Piazza Sciotti

ore 18,00 Apertura Mercato medievale con esibizione di musici, mangiafuoco e giocolieri esibizione sbandieratori dell’Ass. lo Scudo di Lepanto

ore 20,00 Concerto della teenager Pop-Rock band “Joyful” a cura del Gruppo focloristico Ferentum

ore 21,00 Spettacolo musicale con la “Little Tony Family”



Sabato 6 ottobre

Il programma della sagra di sabato 6 ottobre si svolge per tutta la giornata.

avvenimenti principali sono: L’annuncio del ritorno di Marcantonio Colonna (rievocazione in costume), la ricostruzione storica del “Ritorno delle avanguardie belliche”, lo spettacolo dell’illuminazione artistica a tempo di musica e il concerto jazz nel cortile di Palazzo colonna.

Programma completo della giornata

ore 7,30 “Il Vino fa buon Sangue” raccolta straordinaria di sangue a cura dell’AVIS – Via Pietro Nenni, 6

Sottopasso Piazza Matteotti

ore 10,00 Visite guidate ai Circuiti Sotterranei di Palazzo Colonna, Palazzo Matteotti e del Museo del Vino

Piazza Matteotti, Via F.lli Giani e Piazza Manin

ore 10,30 Mercatino di artigianato e collezionismo

Piazza San Barnaba

ore 12,00 “Marino in mostra” degustazione guidata delle eccellenze enogastronomiche del territorio

Giardino di Piazza Garibaldi

ore 16,00 Accampamento medievale con duelli cortesi e rappresentazioni d’epoca

Sala Teatro Vittoria – Villa Desideri

ore 16,30 “Labili essenze” spettacolo teatrale

Giardino di Piazza Garibaldi

ore 16,30 Esibizione di pattinaggio artistico

Palazzo Colonna

ore 17,00 Mostra “Marcantonio Colonna e Umberto Mastroianni nei fasti della vittoria di Lepanto”

Giardino di Piazza Garibaldi

ore 17,30 “’Na gita a li Castelli” stornelli romaneschi

Piazza Matteotti – Piazza Manin

ore 17,30 Musica romana con il Duo Tacco e Punta

Domenica 7 ottobre

Domenica è la giornata principale della Sagra dell’Uva di Marino 2018.

Il programma si svolge per l’intera giornata.

Gli eventi principali sono: la processione storica dedicata alla Madonna del SS. Rosario nella mattinata; il corteo storico, il “miracolo delle fontane che danno vino” e la sfilata dei carri allegorici nel pomeriggio; in serata ci saranno 2 spettacoli, in piazza san Barnaba e in piazza San Giovanni.

Programma completo della giornata

Largo Palazzo Colonna – sede ass.ne Pro Loco Marino

ore 8,30 Apertura infopoint, sede distaccata ufficio Poste Italiane per annullo postale 94ª Sagra dell’Uva e Musei del Bottaio e del Carretto a Vino

Centro Storico

ore 9,00 Sfilata del Concerto Filarmonico “E.Ugolini” con il Gruppo Majorettes “Diamond”

Piazza Matteotti, Via F.lli Giani e Piazza Manin

ore 9,30 Mercatino di artigianato e collezionismo

Sottopasso Piazza Matteotti

ore 9,30 Visite guidate ai Circuiti Sotterranei di Palazzo Colonna, Palazzo Matteotti e del Museo del Vino

Palazzo Colonna

ore 9,30 Mostra “Marcantonio Colonna e Umberto Mastroianni nei fasti della vittoria di Lepanto”

Largo Oberdan

ore 9,30 Mercatino medievale con esibizione di musici, mangiafuoco e giocolieri

Giardino di Piazza Garibaldi

ore 9,30 Accampamento medievale con duelli cortesi e rappresentazioni d’epoca

Piazza San Barnaba

ore 9,30 “Marino in mostra” degustazione guidata delle eccellenze enogastronomiche del territorio

Basilica di San Barnaba Apostolo – Piazza San Barnaba

ore 9,30 SANTA MESSA

ore 10,30 SOLENNE PROCESSIONE STORICA con la statua della Madonna del SS. Rosario e la partecipazione delle Confraternite

ore 12,00 SUPPLICA ALLA VERGINE DEL SS. ROSARIO con offerta e benedizione dell’uva

Giardino di Piazza Garibaldi

ore 15,00 “Scacco al Re” alla scoperta del nobil giuoco con la scacchiera gigante e chi vorrà potrà partecipare al 1° Torneo dell’Uva di Scacchi con premi per grandi e bambini, a cura ASD Scacchi in Tour.

Centro storico

ore 15,30

Rievocazione del Corteo Storico

“RITORNO DI MARCANTONIO COLONNA DALLA BATTAGLIA DI LEPANTO DEL 1571”

a cura delle ass.ni Lo Storico Cantiere, Arte e Costumi Marinesi e Lo Scudo di Lepanto con la partecipazione di Stefano Tricarico, del Gruppo storico de Lo Certame di Popoli, del Gruppo musici di Torreorsina, degli Sbandieratori e musici di Velletri e dell’ass.ne Italian Falconry

ore 17,30 “MIRACOLO DELLE FONTANE CHE DANNO VINO

Giardino di Piazza Garibaldi

ore 17,30 “’Na gita a li Castelli” stornelli romaneschi

Piazza Matteotti – Piazza Manin

ore 17,30 Musica romana con il Duo Tacco e Punta

Centro storico

ore 18,00 SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI

accompagnati dalla M.P.C. Superband ’83 di Monte Porzio Catone, dal Concerto Filarmonico E. Ugolini con il Gruppo Majorettes Diamond e dai gruppi folcloristici Ferentum e Volemose Bene.

Piazza San Barnaba

ore 19,30 Spettacolo musicale con il gruppo “The Last GIPSY”

Piazza San Giovanni

ore 20,30 Spettacolo “Fabrizio De André il poeta degli ultimi”

Lunedì 8 ottobre

Gli eventi principali di lunedì 8 ottobre sono il corteo storico e il “miracolo delle fontane che danno vino” nel pomeriggio; la sera ci sarà il concerto della band de ” Le Vibrazioni” alle 21.30 a seguire lo spettacolo dell’illuminazione artistica a tempo di musica.

Programma completo della giornata

Piazza San Barnaba

ore 12,00 “Marino in mostra” degustazione guidata delle eccellenze enogastronomiche del territorio

Palazzo Colonna

ore 16,30 Mostra “Marcantonio Colonna e Umberto Mastroianni nei fasti della vittoria di Lepanto”

Giardino di Piazza Garibaldi

ore 16,30 Esibizione di pattinaggio artistico

Centro storico

ore 17,30 “MIRACOLO DELLE FONTANE CHE DANNO VINO”

ore 18,00 SFILATA DI CARRI ALLEGORICI accompagnati dai gruppi folcloristici Ferentum e Volemose Bene

ore 18,45 Rievocazione del Corteo Storico:

“RITORNO DI MARCANTONIO COLONNA DALLA BATTAGLIA DI LEPANTO DEL 1571”

con ringraziamento nella Basilica di San Barnaba

Piazza Repubblica

ore 19,30 Esibizione degli sbandieratori de Lo Scudo di Lepanto

Via Beata Rosa Venerini

ore 21,30 Concerto del Gruppo “LE VIBRAZIONI”

Centro storico

ore 23,30: spegnimento illuminazione artistica a ritmo di musica