Sagra dell'asparago a Ponzano Romano. Come ormai di consueto da 4 anni a questa parte, il 25 aprile 2018 a Ponzano Romano (RM) si terrà la Sagra dell’Asparago, una giornata di festa all’insegna della buona cucina, in cui la farà da padrone ovviamente lui, l’asparago. Non perdetevi un'occasione per gustare dei piatti prelibati a base di questo ortaggio e altri prodotti locali.

MENU' COMPLETO: € 10 !

La Sagra si svolgerà al Centro Sportivo di San Sebastiano dove troviamo un ampio parcheggio e un’area gioco per bambini. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà ugualmente nella grande sala al coperto. Vi aspettiamo!