TORNA LA TERZA EDIZIONE DELLA SAGRA DELL'ASPARAGO A PONZANO ROMANO! Come ormai di consueto da tre anni a questa parte, il 25 aprile 2017 a Ponzano Romano (RM) si terrà la Sagra dell'Asparago, una giornata di festa all'insegna della buona cucina, in cui la farà da padrone ovviamente lui, l'asparago.

Non perdetevi un'occasione per gustare dei piatti prelibati a base di questo ortaggio e altri prodotti locali. Disintossicanti e diuretici, gli asparagi sono ricchi di vitamine, sali minerali e sostanze energetiche, inoltre possiedono proprietà antiossidanti… i Romani ne mangiavano grosse quantità e hanno lasciato in letteratura svariate tracce di questa passione culinaria: e se lo dicono loro!

La Sagra si svolgerà al Centro Sportivo di San Sebastiano dove troviamo un ampio parcheggio e un'area gioco per bambini. In caso di maltempo, l'evento si svolgerà ugualmente nella grande sala al coperto. Vi aspettiamo!