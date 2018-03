E' arrivata la primavera ed al Parco Egeria sbocciano gli Asparagi. Sabato 14 e domenica 15 aprile, dalle ore 10 alle ore 18, Sagra dell'Asparago in Via dell'Almone 105, all'interno della fantastica cornice naturale del Parco Egeria.

Sagra dell'Asparago a Parco Egeria

Cuochi e ristoratori alle prese con i delicati germogli verdi per un menù invitante e gustoso. La sagra dell'Asparago sarà un'opportunità per gustare non solo piatti a base di asparagi ma anche prodotti stagionali, biologici e di qualità, coltivati e trasformati dalle nostre aziende agricole selezionate e cucinati sul posto.

Sarà un weekend caratterizzato dal buon cibo ma anche dall'ottimo vino e da fiumi di birra artigianale e dove sarà possibile acquistare asparagi selvatici ed asparagi biologici.

Il menù della Sagra dell'Asparago

Per l'occasione i nostri cuochi presentano il menù dedicato: Taglioni al Tartufo fresco su crema di Asparagi - a cura dell'Azienda Orlandi Tartufi di Avezzano (AQ) Agnollotti con ripieno di carne ala crema di Asparagi e Strangozzi acqua e farina agli Asparagi con scaglie di ricotta salata - a cura dei cuochi del pastificio Amor di Pasta Troccoli all'uovo con Asparagi e pancetta e Frittata di patate ed Asparagi - a cura dei cuochi del ristorante Il Bersagliere di Lariano Inoltre sarà possibile degustare molti piatti e prodotti tipici regionali, dai Tonnarelli cacio e pepe della Cooperativa Biologica Agricoltura Nuova, agli Arrosticini abruzzesi IGP dell'Anonima Brasseria Aquilana, dalla Frittura espressa di calamari e gamberi agli Spiedini di totano; ed ancora dolci secchi di Lariano, crostate di ricotta e visciole, ciambelline al vino di Sezze, mozzarella di bufala dell'Agropontino, prosciutti e salumi abruzzesi e formaggi biologici.

Non ci sarà solo cibo ma anche tanto divertimento all'aria aperta con l'equipe di animazione di Ullallà, che organizzerà giochi di gruppo, baby dance, laboratori tematici, trucca bimbi, spettacoli ed intrattenimento di ogni genere.

L'ingresso è libero e all'interno del parco si può accedere direttamente all'area archeologica dell'Appia Antica, visitare il Parco della Caffarella e prendere a noleggio biciclette seguendo gli itinerari di Roma Natura.