Bruschette, formaggi e tagliolini: c'è la sagra del tartufo

Parco Egeria appuntamento con la Sagra del Tartufo: bianco o nero che sia durante l'evento lo potrete assaggiare in tutti i modi e per i veri intenditori, anche fresco da portare via.

Sagra del tartufo a Parco Egeria

Il tartufo verrà proposto come primo piatto insieme ai tagliolini all’uovo, con gli strozzapreti in versione aglio e olio, o addirittura nei di ravioli al burro e salvia come ripieno. Lo potrete assaggiare in crema spalmato su fette di pane bruscato, oppure nei salumi e formaggi nel classico tagliere contadino. Delizioso, invece, quando accompagna il maialino porchettato.

Sagra del Tartufo: il menù

▪Tagliolini al Tartufo Nero

▪Maialino porchettato al Tartufo

▪Bruschette alle creme di Tartufo

▪Tagliere con affettati e formaggi al Tartufo

Ma non finisce qui. L’offerta enogastronomica continua con i Cellitti (pasta acqua e farina di propria produzione) ai funghi di bosco con tartufo fresco preparati dal Ristorante Il Bersagliere di Lariano, i Ravioli di ricotta e Tartufo al burro e salvia cucinati dai cuochi del pastificio “Amor di Pasta”.

Per chi preferisse invece una alternativa al tartufo ecco la Cacio e Pepe e l’Amatriciana del Ristorante Biologico Agricoltura Nuova, gli Arrosticini di pecora IGP abruzzesi, la Carne alla brace e tanta birra artigianale.

I tartufi di Avezzano

L’azienda Agricola Orlandi Tartufi di Avezzano, raccoglie e seleziona Tartufi nella propria tartufaia di Avezzano, dove con passione per diversi anni ha piantato e curato oltre 1000 piante tra noccioli, faggi e querce. Oggi la raccolta del Tartufo avviene grazie all’aiuto dei suoi 42 cani Lagotto Romagnolo. Nella due gironi al Parco Egeria ci sarà la possibilità di acquistare Tartufi freschi bianchi e neri a seconda della raccolta, Tartufi trasformati sotto forma di creme, salse, patè, prodotti caseari e di norcineria al tartufo.

A disposizione 1.500 posti a sedere, servizi igienici, tre parcheggi per un totale di 450 posti auto, area giochi ed animazione per bambini, area cani, accesso diretto al Parco della Caffarella, spaccio Acqua Egeria, noleggio bici.