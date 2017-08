Sagra del tartufo a Canterano

Tutti gli aromi del bosco racchiusi in un piatto: che sia la pasta fresca fatta in casa oppure il classico uovo al tegamino, senza dimenticare la bruschetta con il prelibato pane locale, il tartufo nero pregiato saranno i grandi protagonisti della Sagra in programma a Canterano.

Sabato 30 settembre e domenica 01 ottobre il nostro piccolo e grazioso borgo dell’Alta Valle dell’Aniene al confine con Subiaco e i Monti Simbruini, dedica al tartufo una sagra nella quale la gioia del palato e il divertimento sono assicurati. Il tartufo nero pregiato rigorosamente locale esalterà il sapore delle bruschette, della pasta fatta in casa e delle uova, mentre il corposo vino rosso della zona scorrerà a fiumi come a ogni festa paesana che si rispetti; a fine pasto non mancheranno i cazzotti fritti, un dolce tipico locale che a Canterano non manca mai nelle occasioni importanti. La festa prenderà il via alle 12 nel nostro piccolo borgo abitato da meno di 400 persone, dove il tempo sembra essersi fermato, e si concluderà ogni sera con divertenti spettacoli musicali.



Quest’anno per la prima volta sarà possibile anche imparare ed immergersi in prima persona nella ricerca del tartufo nei boschi che circondano Canterano con cani addestrati e guidati da esperti raccoglitori locali.



Durante lo svolgimento dell’evento sarà possibile acquistare direttamente al dettaglio, da raccoglitori locali, il pregiato tartufo uncinato nero e lo squisito tartufo bianco. Tutto sarà anche contornato dalla presenza di stand enogastronomici che aiuteranno che raggiungerà il nostro piccolo borgo a scoprire le prelibatezze, come il pane per esempio, che da tempo ci distinguono.



Raggiungerci il 30 settembre e il 01 ottobre può diventare anche una buona occasione per andare alla scoperta delle bellezze di un territorio unico. Da un lato, il paese si affaccia sulla conca dell’affluente del Tevere, e lì è possibile ammirare dall’alto i monasteri di San Benedetto e di Santa Scolastica, oltre al maestoso Monte Livata. Nelle giornate in cui il cielo è più limpido, è possibile scorgere la parte bassa di Subiaco, quella alta di Cervara e ancora il Monte Pillone. Canterano è circondato inoltre da una natura incontaminata con boschi ricoperti di castagne e grandi terrazze coltivate a viti, olivi, e nocciole.



La manifestazione seguirà i seguenti orari:

Sabato 30 ottobre a partire dalle 12 fino alle 00:00

Domenica 01 ottobre a partire dalle 11 fino alle 17