Il 6 gennaio ad Orvinio torna la tradizionale Sagra del Polentone.

Preparato come la polenta, il tipico Polentone si differenzia per i maggiori tempi di cottura e per la consistenza: è molto denso e, dopo essere stato cotto in enormi caldai, viene rovesciato su un ripiano d'appoggio per essere tagliato con lo spago.

Le singole fette che si ricavano vengono poi condite con spuntature e salsicce di maiale della qualità "nero sabino", accuratamente allevato dai ragazzi del posto.

L'appuntamento con la Sagra del Polentone ad Orvinio è per il 6 gennaio 2018 a partire dalle ore 12.